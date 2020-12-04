Общество
сегодня, 11:58
На Соборной площади в этом году елки не будет
30 2686
Остальные деревья обещают нарядить во второй половине декабря.
В этом году большую елку на Соборной площади устанавливать не будут.
— Она состарилась, а новую покупать не стали. В этом году из-за пандемии средства горбюджета перераспределили на более важные статьи. Кроме того, были написаны письма бизнесменам с просьбой помочь в украшении города, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В этот раз к Новому году планируется украсить 27 елок в разных районах Липецка. В парках они уже стоят. Две самые большие 25-метровые искусственные ели собираются установить на площади Петра Великого и у дворца спорта «Звёздный». Деревья высотой 18 метров — в микрорайоне «Университетский» и на площади рядом с областным центром культуры, народного творчества и кино. На на площади Константиновой липчане увидят 13,5-метровую ель.
— Она состарилась, а новую покупать не стали. В этом году из-за пандемии средства горбюджета перераспределили на более важные статьи. Кроме того, были написаны письма бизнесменам с просьбой помочь в украшении города, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В этот раз к Новому году планируется украсить 27 елок в разных районах Липецка. В парках они уже стоят. Две самые большие 25-метровые искусственные ели собираются установить на площади Петра Великого и у дворца спорта «Звёздный». Деревья высотой 18 метров — в микрорайоне «Университетский» и на площади рядом с областным центром культуры, народного творчества и кино. На на площади Константиновой липчане увидят 13,5-метровую ель.
30 2686
Комментарии (30)
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Валя
Ёлка не поможет
МестныйЯ
48
Вася
.
Тросто не кому не надо.
липчанин
в СССР такого не было
Денис