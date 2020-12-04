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сегодня, 11:58

На Соборной площади в этом году елки не будет

30 2686
#елка #Новый год
3
На Соборной площади в этом году елки не будет

Остальные деревья обещают нарядить во второй половине декабря.

В этом году большую елку на Соборной площади устанавливать не будут.

— Она состарилась, а новую покупать не стали. В этом году из-за пандемии средства горбюджета перераспределили на более важные статьи. Кроме того, были написаны письма бизнесменам с просьбой помочь в украшении города, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот раз к Новому году планируется украсить 27 елок в разных районах Липецка. В парках они уже стоят. Две самые большие 25-метровые искусственные ели собираются установить на площади Петра Великого и у дворца спорта «Звёздный». Деревья высотой 18 метров — в микрорайоне «Университетский» и на площади рядом с областным центром культуры, народного творчества и кино. На на площади Константиновой липчане увидят 13,5-метровую ель.
30 2686
#елка #Новый год
3

Комментарии (30)

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Валя

7 минут назад
Да.... Предлагаю нарядить елки у администрации области и ели стоящие рядом с площадью Соборной. Игрушки состариться не должны, синтетические. Хоть чем то обозначить предстоящий Новый год и порадовать горожан.
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Ёлка не поможет

16 минут назад
Может Мерседесик (подаренный экономзоной) продать? Да зарплатки с пенсиями кое-кому из рукойводителей города-области подурезать. Тогда, глядишь, и здравоохранению полегче станет.
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МестныйЯ

52 минуты назад
Прощай, старая Ёлка - ты сделала всё, что могла. Здравствуй Люксовая Камри, радость и чаяние чиновничья)))
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48

сегодня, 14:32
Все деньги ушли в Камри. А ель сразу состарилась. В следующем году будет опять молодая.
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Вася

сегодня, 14:30
Липчанин,Рамсы не путай...эта Камри,для кого надо...Камри)))
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.

сегодня, 14:25
После ремонта соборной пл.надо сделать проход по спец пропускам...нечего там смердам шлятся ...
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Тросто не кому не надо.

сегодня, 14:16
Давно бы высадили в таких местах натуральные ели, сосны . Когда строился12мик. Возили на платформах из лесу ели, ивы сосны, тополя. И они были уже лет по 50 то есть взрослые. Откапывали вокруг ставили металлические опалубки и дёргали с помощью крана и на платформы укладывали обвязав кроны их. Так же возили дёрн с полей и всё росло и досих пор некоторые деревья растут и сейчас там.
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липчанин

сегодня, 14:11
но на покупку новой камри деньги есть
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в СССР такого не было

сегодня, 14:11
при коммунистах деньги были на все, для всех и для каждого
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Денис

сегодня, 13:49
Асфальт с места на место перекладывать на Терешковой и Водопьянова деньги были.
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