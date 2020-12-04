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Россиян предупреждают об аномальных морозах

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#похолодание #погода #зима #мороз
Россиян предупреждают об аномальных морозах

Похолодание с температурой ниже климатической нормы на 7–10 градусов ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.

В ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь—десять градусов, в Калмыкии — традиционно теплом регионе — столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально холодная погода ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. В Калмыкии температура будет ниже климатической нормы на 10—12 градусов. Аномальной погода будет и на севере Волгоградской области, а также на побережье Волги, где температура окажется ниже климатической нормы на 10-15 градусов.

Ученый отметил, что подобные значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков. Есть риск обморожений и проблем с коммунальной инфраструктурой.
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#похолодание #погода #зима #мороз

Комментарии (1)

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Дожили !

сегодня, 14:10
Мороз в 15-20 градусов - это аномалия ! Куда мир катится...
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