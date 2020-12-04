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сегодня, 11:50
В Украине не верят в существование российской вакцины от COVID-19
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Такое мнение высказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала «Украина» 24 назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса.
- Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности, — сказал Степанов.
Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna, пишет «Лента».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». На следующей неделе планируется начать масштабную вакцинацию. Первыми вакцину получат врачи и учителя. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено около двух миллионов доз вакцины от коронавируса.
- Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности, — сказал Степанов.
Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna, пишет «Лента».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». На следующей неделе планируется начать масштабную вакцинацию. Первыми вакцину получат врачи и учителя. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено около двух миллионов доз вакцины от коронавируса.
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