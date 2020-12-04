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В Москве открыли запись на прививки от коронавируса

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#вакцинация #коронавирус
В Москве открыли запись на прививки от коронавируса

Заявки принимают онлайн.

4 декабря на сайте mos.ru открылась запись на вакцинацию от коронавируса в Москве. Как сообщают «Известия», в столице открыто 70 прививочных пунктов. Сделать прививку смогут не только врачи и педагоги. Это санитары в больнице, сотрудники школ, социальные работники, риск заразиться у которых не меньше. По мере поступления вакцины в учреждения список категорий для записи на прививку расширят. В дальнейшем она станет доступна всем москвичам. Будет использоваться российская вакцина "Спутник V".

Москвичам разрешат сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не ставили другие вакцины и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана, отмечает РИА Новости.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Горожанам необходимо брать с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает занятость в соответствующей организации или отрасли, например, справку с работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
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#вакцинация #коронавирус

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