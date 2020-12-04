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Квитанция за ЖКУ может оказаться уловкой мошенников

307
#мошенничество
Квитанция за ЖКУ может оказаться уловкой мошенников

Банк выявил новую схему обмана клиентов.

Мошенники начали выманивать у россиян данные банковских карт с помощью рассылки фальшивых квитанций с долгами за ЖКУ, сообщили в ВТБ. Такой тип обмана стал актуален из-за роста коммунальных расходов при удаленной работе, сообщает РБК.

Если клиент приступил к процессу оплаты и ввел реквизиты своей карты на сайтах по ссылкам из писем, то мошенники получают доступ к его банковскому счету. Если же получатель игнорировал сообщения, то ему звонили якобы от лица управляющей компании и убеждали в наличии долгов. Кроме того, злоумышленники пытались выяснить данные карты, с которой проводился платеж, и предлагали совершить тестовую транзакцию.

Вице-президент ВТБ Алексей Киричек напомнил, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг. В крайнем случае, он рекомендовал проверить корректность полученных сведений. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.

В то же время в других крупных банках пока не фиксировали подобные случаи мошенничества в отношении своих клиентов, отмечают «Известия».

307
#мошенничество

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