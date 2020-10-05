В Липецкой области состоялся День железной дороги

Сразу на четырех площадках провела 2 октября День железной дороги Юго-Восточная железная дорога. Мероприятие приурочили к важной для железнодорожников дате – 1 октября 2020 года исполнилось 17 лет с момента образования ОАО «РЖД».

Телемост помог связаться в режиме реального времени руководителям ЮВЖД и чиновникам, курирующим транспортную сферу, сразу четырех областей — Воронежской, Липецкой, Белгородской и Тамбовской. Вынужденная в условиях пандемии мера – удаленное общение – не помешала рассказать об итогах сотрудничества железнодорожников и властей как в сфере обслуживания населения, так и грузоперевозок, обсудить проблемы и наметить перспективы развития взаимовыгодного партнерства.

По словам начальника ЮВЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергея Задорина, железная дорога работает в любых, даже самых неблагоприятных условиях, но решение поставленных перед магистралью задач было бы невозможно без эффективного сотрудничества со всеми участниками транспортного рынка и региональными органами государственной власти, и это взаимодействие сейчас осуществляется на самом высоком уровне.

- Холдингу исполняется 17 лет, и за это время мы прошли большой путь. Неважно, в каком формате проходит наша сегодняшняя встреча, мы все равно вместе, а практика обсуждения забот и вопросов приводит в итоге к хорошим результатам, - отметил Сергей Задорин, приветствуя участников телеконференции.

Сегодня ЮВЖД обслуживает 11 субъектов Российской Федерации, из них Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тамбовскую области — полностью. Партнерство Юго-Восточной железной дороги и регионов строится на основе Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, заключаемых на среднесрочную перспективу. И хотя это рамочный документ, он очерчивает все основные направления работы, а также перспективы развития. Так, за 17 лет железнодорожный транспорт не только усовершенствовал свой сервис, но и предложил пассажирам и предприятиям новые услуги. Появились двухэтажные поезда, при необходимости используются мультимодальные перевозки, когда до конечной точки пассажир добирается и поездом, и автобусом (или паромом), а график движения стыкуется по времени, обновляются пригородные поезда, появляются дневные и ночные экспрессы.

Железнодорожники уделяют внимание тому, чтобы оставаться конкурентоспособными. Новые инвестиционные проекты и внедрение современных технологий позволяют предлагать бизнесу выгодные услуги. Например, развиваются контейнерные перевозки и сервис ускоренных доставок грузов. Все чаще компании обращаются к услуге перевозок наливных грузов во флекситанках – инновационной эластичной упаковке. Эта новация помогает сократить сроки доставки грузов в российские порты и оптимизировать транспортные расходы. Например, в конце сентября контейнерный флекси-поезд, в состав которого вошли 90 контейнеров с флекситанками, отправился со станции Алексеевка (Белгородская область) в порт Новороссийск, куда доставит около 2 тысяч тонн соевого масла. В соответствии со специально разработанным графиком состав будет находится в пути всего 32 часа. Из Новороссийска груз морским транспортом отправится в Китай.

Одним из крупных инвестиционных проектов станет комплексная реконструкция и электрификация участка железной дороги Ртищево-Кочетовка, который пролегает через Липецкую, Тамбовскую и Саратовскую области. Это увеличит пропускную способность дороги и сократит время следования грузовых поездов. По плану электрификация будет полностью завершена в 2024 году.

Железнодорожная компания работает над развитием цифровых сервисов. Уже сегодня документацию для грузоперевозок можно оформить в личном кабинете, используя электронные сервисы.

Вполне закономерно Юго-Восточная железная дорога по итогам 2019 года стала лучшей на сети российских железных дорог. На сегодняшний день магистраль удерживает 4-е место из 16-ти по объемам погрузки: с ее станций за девять месяцев нынешнего года отправлено потребителям около 63,9 миллионов тонн различных грузов – несмотря на пандемию перевозки выросли на 2,4%. Дорога вносит большой вклад и в экономику регионов обслуживания: за 2019 год и 8 месяцев текущего года в консолидированные бюджеты четырех областей внесено более 6,3 миллиарда рублей налоговых платежей.

ЮВЖД является одним из важных стратегических партнеров Липецкой области, отметил заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Олег Князев:

- Из почти 10 тысяч километров железнодорожных путей на Липецкую область приходятся 710 километров, а в бюджет региона ЮВЖД перечислила 980 миллионов рублей. Для нас это важная транспортная магистраль – по железной дороге перевозятся черные металлы, сырье, зерно. Кроме грузоперевозок она курирует пригородные поезда и поезда дальнего следования. Приятно отметить, что компания активно развивает качество перевозок и уровень обслуживания, обновляет подвижной состав.

Более 80% погрузки дороги сегодня приходятся на Белгородский регион ЮВЖД, в который входят Белгородская и Липецкая области, где расположено большинство крупнейших грузоотправителей, в том числе предприятия, ведущие добычу и обогащение железной руды, крупные нерудные предприятия, металлургические предприятия. Железнодорожники не оставляют без внимания эти компании, и в Липецкой области уже готовят проект по удлинению путей станции Чугун-2, чтобы можно было легче транспортировать грузы. В планах также организация скоростной ветки Елец-Воронеж, которая позволит пассажирам быстрее добираться до этих двух пунктов назначения.

– Железная дорога работает в любых условиях. При любой погоде, при любых эпидемиологических ситуациях и других внешних факторах. Ковид, безусловно, внес серьезные коррективы в работу дороги. Однако, как могли убедиться наши партнеры, даже эпидемия не повлияла на качество нашей работы, а в каких-то ситуациях мы оказались даже более конкурентоспособными, - подвел итоги встречи Сергей Задорин.

Он также добавил, что совместное стремление к координации действий и в дальнейшем поможет решать актуальные вопросы в транспортной сфере, позволит еще больше укрепить проверенные временем партнерские отношения.

АНО «Центр Желдорреформа»,

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