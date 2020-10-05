Россияне впервые хорошо увидят противостояние Марса

А также смогут понаблюдать за двумя классическими метеорными потоками.

Важное астрономическое событие произойдет в середине месяца, 14 октября ожидается противостояние Марса. Как сообщает большой московский планетарий, это противостояние будет лучшим для наблюдателей с территории России за последние 32 года, то есть впервые с распада СССР. 14 октября Марс впервые за год подойдет к Земле на наименьшее расстояние. Оно составит 62 083 116,3405 км



Октябрь подарит любителям наблюдения за звездным небом два звездопада. 8 октября максимума действия достигнут Дракониды. Это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября. Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума при безоблачной погоде – это вечер 8 октября, сразу как стемнеет, и до полуночи. Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца. Метеоры Драконид красноватые и очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных.



21 октября максимальной интенсивности достигнут Ориониды. Это периодический метеорный поток средней силы, в пик активности дающий до 20 метеоров в час. Действует ежегодно со 2 октября до 7 ноября. В 2020 году максимум приходится с ночи 21 октября на утро 22-го.