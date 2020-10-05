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сегодня, 09:31

Липецким учителям желают хороших учеников

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#день учителя
Липецким учителям желают хороших учеников

Педагоги принимают поздравления с Днем учителя.

5 октября День учителя отмечается в большинстве стран мира. Впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен международный День учителя. В России 5 октября свой профессиональный праздник справляют сотрудники всех образовательных учреждений. Сегодня принимают поздравления и липецкие педагоги. Учителям желают послушных школьников и крепкого здоровья.



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Учитель - это сложно, Чехов говорил, что учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело. Лучшей наградой для учителя - это отклик и желание детей с удовольствием идти на его уроки. Часто слышу, что сейчас дети тяжело поддаются воспитанию и обучению. Это полный бред ведь и сто лет назад дети плохо читали, были проблемы с дисциплиной, нравственным воспитанием, заинтересованностью в обучении и т.п. Просто нужно каждого ребёнка любить, любить свою профессию. Педагог — это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней. (А. В. Луначарский) Учителя! Низкий поклон за ваш великий труд?

Публикация от Лариса Безрукавникова (@larisabezrukavnikova)







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⠀ День учителя‼️ Этот праздник из детства! Наверняка многие из вас помнят своего любимого учителя. Человека, который не только дал знания, касающиеся науки, но и был примером для подражания, неким идеалом! ⠀ И сегодня я хочу поздравить все учителей с их профессиональным праздником. Сказать огромное спасибо за вашу работу, за ваш нелегких труд. Ведь ваша профессия — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо за ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими. ⠀ От всего сердца хочу пожелать вам быть здоровыми, успешными, благополучными, творчески активными. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой. ⠀ С праздником вас, дорогие учителя

Публикация от ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (@dr.kononykhina)







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Уважаемые учителя, работники образования, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние и сердечные поздравления с одним из самых почитаемых в стране праздников — Днем учителя! Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых, пронизанных светом и теплом воспоминаний. От первого звонка и до выпускного бала нас бережно опекают и наставляют наши педагоги. Именно в эти годы определяются судьбы целых поколений, закладываются основы успешной работы на благо малой родины, региона, да и всей России. В системе образования Хлевенского района немало интересных педагогических коллективов, незаурядных, творческих и влюбленных в свое дело людей. Со словами благодарности я обращаюсь к учителям и преподавателям, стоящим сегодня в классах, особые слова признательности выражаю педагогам - ветеранам,помогавшим постигать знания и жизненную мудрость. В этот праздничный день желаю вам, уважаемые педагоги, творческого поиска и терпения, здоровья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Публикация от Михаил Лисов (@mihail_lisov48)





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#день учителя

Комментарии (1)

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Алек

32 минуты назад
Ученикам желаю *
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