Липецким учителям желают хороших учеников

Посмотреть эту публикацию в Instagram

5 октября - День учителя! Это поистине всенародный праздник! Потому что слово УЧИТЕЛЬ не ограничивается только школьной программой... Настоящий УЧИТЕЛЬ - это не только тот, кто научил читать и писать, но тот, кто научил дружить, мечтать, любить и познавать мир! С праздником, дорогие учителя! #96_detsad #деньучителя #виртуальныйдетскийсад