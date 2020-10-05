Общество
16 минут назад
Елецкую «табачку» могут превратить в сити-холл
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Эксперты школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа» разработали мастер-план для Ельца.
В Ельце состоялось подведение итогов работы центра научных исследований в сфере архитектуры культурного наследия «Ре-школа». Мастер-план «Ре-школы» для Ельца состоит из двух частей – это исследование, анализ полученных данных и разработка концепции с предложением варианта развития для города. Были изучены отдельные объекты культурного наследия и предложены варианты их использования.
Архитекторы предложили варианты современного использования зданий с временным прогнозом и экономическими выкладками. Например, комплекс Табачной фабрики может быть современным сити-холлом, приводит пример администрация Ельца. Презентовали прогнозную модель развития кластера исторической промышленной застройки Лучковской части города и судьбу здания старого вокзала. Есть предложение вернуть ему транспортную функцию, но теперь создать единый, центральный автовокзал. От этого места очень удобно проложить туристические маршруты.
В администрации Ельца отмечают, что проработки «Ре-школы» только рекомендации, которые могут быть использованы архитекторами для развития социально-экономического и туристического потенциала города.
Архитекторы предложили варианты современного использования зданий с временным прогнозом и экономическими выкладками. Например, комплекс Табачной фабрики может быть современным сити-холлом, приводит пример администрация Ельца. Презентовали прогнозную модель развития кластера исторической промышленной застройки Лучковской части города и судьбу здания старого вокзала. Есть предложение вернуть ему транспортную функцию, но теперь создать единый, центральный автовокзал. От этого места очень удобно проложить туристические маршруты.
В администрации Ельца отмечают, что проработки «Ре-школы» только рекомендации, которые могут быть использованы архитекторами для развития социально-экономического и туристического потенциала города.
2 204
Перри Мейсон
Мизантроп