Общество

26 минут назад

В Липецке создают «Каталог мнений»

2 211
#предложение #инициатива
В Липецке создают «Каталог мнений»

Жители города могут рассказать чиновникам, чего им не хватает в Липецке.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка предлагает жителям города пополнить своими идеями «Каталог мнений». Этот раздел открыли на сайте учреждения. Пока там всего три предложения: они касаются площадок для выгула собак, инфраструктуры для велосипедистов и благоустройства частного сектора.

- Мы запускаем новый онлайн-проект, в котором каждый из вас может стать соавтором перемен. Мнения, идеи и предложения горожан необходимы нам для выработки и принятия максимально эффективных проектных решений. Теперь ваши пожелания будут собраны в одном месте, и любой из сотрудников и горожан сможет отследить их онлайн. Предлагайте идеи, чтобы улучшить город, свой район или двор, - предлагают чиновники.

Решения в сфере благоустройства, жилищного строительства, организации зелёных зон или общественных пространств департамент градостроительства принимает на адреса электронной почты gorod-sreda48@yandex.ru и mail@depgrad48.ru. В теме письма надо указать «Каталог мнений».
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#предложение #инициатива

Комментарии (2)

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Утюг

8 минут назад
Верно
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Бордюрчики

13 минут назад
Чего в Липецке не хватает? Мозгов и порядочности у назначенных начальников.
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