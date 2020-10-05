Общество
26 минут назад
В Липецке создают «Каталог мнений»
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Жители города могут рассказать чиновникам, чего им не хватает в Липецке.
Департамент архитектуры и градостроительства Липецка предлагает жителям города пополнить своими идеями «Каталог мнений». Этот раздел открыли на сайте учреждения. Пока там всего три предложения: они касаются площадок для выгула собак, инфраструктуры для велосипедистов и благоустройства частного сектора.
- Мы запускаем новый онлайн-проект, в котором каждый из вас может стать соавтором перемен. Мнения, идеи и предложения горожан необходимы нам для выработки и принятия максимально эффективных проектных решений. Теперь ваши пожелания будут собраны в одном месте, и любой из сотрудников и горожан сможет отследить их онлайн. Предлагайте идеи, чтобы улучшить город, свой район или двор, - предлагают чиновники.
Решения в сфере благоустройства, жилищного строительства, организации зелёных зон или общественных пространств департамент градостроительства принимает на адреса электронной почты gorod-sreda48@yandex.ru и mail@depgrad48.ru. В теме письма надо указать «Каталог мнений».
- Мы запускаем новый онлайн-проект, в котором каждый из вас может стать соавтором перемен. Мнения, идеи и предложения горожан необходимы нам для выработки и принятия максимально эффективных проектных решений. Теперь ваши пожелания будут собраны в одном месте, и любой из сотрудников и горожан сможет отследить их онлайн. Предлагайте идеи, чтобы улучшить город, свой район или двор, - предлагают чиновники.
Решения в сфере благоустройства, жилищного строительства, организации зелёных зон или общественных пространств департамент градостроительства принимает на адреса электронной почты gorod-sreda48@yandex.ru и mail@depgrad48.ru. В теме письма надо указать «Каталог мнений».
2 211
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