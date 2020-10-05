Доброе утро, Липецк!

Сегодня понедельник, 5 октября. Начинаем эту неделю с чествования учителей, отличной осенней погоды, изменений в работе транспорта, усиления масочного режима и создания лучшего огородного пугала. В понедельник появится конкретика с датой открытия движения по проспекту Победы.