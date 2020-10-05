51 минуту назад
Доброе утро, Липецк!
Сегодня понедельник, 5 октября. Начинаем эту неделю с чествования учителей, отличной осенней погоды, изменений в работе транспорта, усиления масочного режима и создания лучшего огородного пугала. В понедельник появится конкретика с датой открытия движения по проспекту Победы.
Сегодня ясно, без осадков. Температура днем составит до 20 градусов тепла.
Коммуналка
В понедельник ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" отключит горячую воду в 23 домах. Телефон для справок: 8 (4742) 30-66-66 (круглосуточно).
Дороги и транспорт
С понедельника вносятся изменения в работа автобусов, обслуживающих садоводческие маршруты, №№ 42 и 43. Автобус №42 «Площадь Мира - «Металлург-3» отменяют рейсы на 07:10, 08:23, 09:00, 09:40, 11:43, 12:37, 12:58, 14:10, 15:23 и 17:51. В обратном направлении – на 07:43, 08:56, 09:33, 10:13, 12:16, 13:30, 14:43, 15:56, 18:24.
У маршрута №43 «Сокол» -«Металлург-4» отменят рейсы на 08:20, 13:30, 16:20 и 17:05. В обратном направлении – 09:13, 14:23 и 17:58. Автобус №43 «Сокол» - «Цементник» тоже будет ходить реже. От автостанции «Сокол» отменят рейсы на 06:30, 10:55, 14:05, 15:15. От садов «Цементник» - на 07:13, 11:38 и 15:58.
Не стоит забывать, что временно скорректированы маршруты пяти городских автобусов. Автобусы №№ 12, 90 и 324К будут доезжать только до остановки «Сады Сокол-3» из-за укладки асфальтового покрытия на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе». Автобусы №№28 и 302 сократили маршруты из-за благоустройства остановок у Кольцевой площади.
Вкусно и быстро
Начинаем день по рецепту Алины - готовим сырное печенье.
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Сырное печенье Специально выкладываю рецепт утром, чтобы вы успели его приготовить уже сегодня Очень рассыпчатое, ароматное, вкусное! ⠀ Можно взять с собой в качестве перекуса, положить в красивую коробочку и подарить подруге, а можно схомячить под бокал Напишите любой комментарий если такой рецепт вам по душе, а то я в маленьком ступоре какие вам рецепты нужны ИНГРЕДИЕНТЫ ⠀ Сыр 200г (типа «Гауда», сливочный, а если будет «Пармезан»!!!) Мука 200г Сливочное масло 130г Морская соль 1/4 ч.л Прованские травы 1 ч.л ⠀ ПРИГОТОВЛЕНИЕСыр натереть на мелкой терке. ⠀ Слегла подтаявшее масло смешать с тертым сыром, морской солью, травами и перемешать. ⠀ Высыпать просеянную муку и замесить тесто. ⠀ Скатать тесто в шарик, нарыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. ⠀ Раскатать тесто примерно толщиной 0,5 см. ⠀ Стаканом вырезать печенье, примерно диаметром 5-6 см. ⠀ Аккуратно переложить печенье на противень, застеленный пергаментом. ⠀ Выпекать при температуре 200° в течении 10 минут. ⠀ Можно сделать какой нибудь рисунок другой стороной ножа или вилкой, а можно ложкой сделать форму лепестка! ⠀ Приятного аппетита Попробуйте приготовить этот рецепт вместе с детьми. Им точно понравится
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прием в честь учителей
В понедельник в Липецке будут праздновать День учителя. Педагогов с профессиональным праздником будут поздравлять в областной администрации. На торжественный прием приглашены почти четыре десятка педагогов. Сегодня будут чествовать и награждать педагогов, получивших звание «Заслуженный работник образования Липецкой области», лауреатов областной премии имени К.А. Москаленко и лауреатов премии лучшим учителям, победителя конкурсного отбора по программе «Земский учитель».
"Шо, опять?!"
В постановление администрации региона от 26 марта № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» внесены очередные изменения. Сегодня, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности и в общественном транспорте. За вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей. Для должностных лиц торговых и транспортных организаций и для ИП максимальная сумма штрафа может составить 50 000 рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Хэллоуин по-липецки
В 2020 году по понятным причинам в Липецке отменили серию городских праздников и фестивалей. В онлайн-формат пришлось уйти даже гастрономическим событиям. Среди них — фестиваль «Тыквенная каша». Kипчанам предлагают проявить фантазию и использовать тыкву не только по прямому назначению, а найти ей более креативное применение в рамках следующих конкурсов: «Тыквин Баскин» (лучшие рецепты), «Красота – страшная сила» (лучшее огородное пугало), «Тыквенный шарж» (конкурс рисунков),
«Левша» (лучшие поделки), «Тыквенные сказки» (записываем сказки на видео) и «Частушка про…» (частушки на видео). Ваше творчество ждут в ДК «Матыра».
Ну когда же?!
В пятницу GOROD48 анонсировал открытие движение по проспекту Победы. Но что-то пошло не так… Городские и федеральные власти не смогли прийти к консенсусу. Сегодня срок открытия движения планируют обсудить снова. Если все срастется и ни у кого не будет претензий, то дорога будет открыта на этой неделе.
Правильный старт
Кто-то с понедельника обещает себе бросить курить, кто-то — выходить на регулярные пробежки. Мы предлагаем вам начать эту неделю с маленького свершения — занятий самообразованием. В России существует национальная платформа бесплатного образования. Она называется «Открытое образование». Это почти 700 открытых онлайн-курсов. Можно узнать что-то новое или подтянуть свои знания бесплатно. Полезно (правда, платно) для студентов, если им нужно быстро и удобно пройти курс, получить сертификат и перезачесть его в своем вузе.
Курсов от крупнейших университетов России очень много, их направленность совершенно разная: «Всеобщая история», «Эксплуатация аэропортов», «Физиология сердца и его дисфункции», «Экспериментальные методы в биомедицине», «Юридическая поддержка стартапов», «Введение в цифровую культуру», «Антикризисная разработка корпоративных информационных систем», «Расчёт лётных характеристик ракеты-носителя». И это только малая толика тем и курсов, большинство из которых доступны слушателю с самыми минимальными знаниями по предмету.
Перри Мейсон