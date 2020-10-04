Антициклон не выпускает из Липецкой области теплую погоду

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов.



В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.



5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.