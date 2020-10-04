19 минут назад
Антициклон не выпускает из Липецкой области теплую погоду
В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.
5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.