Погода в Липецке

19 минут назад

Антициклон не выпускает из Липецкой области теплую погоду

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Антициклон не выпускает из Липецкой области теплую погоду

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.

5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
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