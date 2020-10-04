Происшествия

сегодня, 10:56

В Липецке ночью сгорела иномарка

4 962
#пожар #МЧС
В Липецке ночью сгорела иномарка

Автомобиль «Рено Флюенс» вспыхнул в первом часу ночи на улице Адмирала Макарова.

Информация о возгорании поступила в на пульт дежурного в 01.14, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

- На место выезжало одно отделение первой пожарно-спасательной части, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Огнем были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Причина пожара будут установлена в ходе административного расследования.
4 962
#пожар #МЧС

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вальяжный автогаражевладелец

34 минуты назад
добро пожаловать на парковку у родного подъезда
ответить

Но несомненно

41 минуту назад
в городе есть хоть один или несколько человек ,которые знают от чего загорелась машина !
ответить

Это

54 минуты назад
100% замыкание проводки
ответить

Шапокляк

сегодня, 11:12
И опять никого не найдут
ответить

Еще в рубрике

Старинное здание сгорело в центре Ельца
#пожар #МЧС
2
Старинное здание сгорело в центре Ельца

сегодня, 11:05

Происшествия
Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики
#мошенничество
Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики

сегодня, 09:02

Происшествия
Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области
#наркотики #суд
6
Липецким наркокурьерам предъявили обвинение в Волгоградской области

вчера, 11:57

Происшествия
В районе Опытной станции ночью горела пилорама
#пожар
2
В районе Опытной станции ночью горела пилорама

вчера, 10:12

Происшествия
Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей
#полиция #деньги
4
Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей

вчера, 09:38

Происшествия
На площади Победы загорелся автомобиль
#ДТП #пожар
18
На площади Победы загорелся автомобиль

вчера, 09:18

Происшествия