В Липецке ночью сгорела иномарка

Автомобиль «Рено Флюенс» вспыхнул в первом часу ночи на улице Адмирала Макарова.

Информация о возгорании поступила в на пульт дежурного в 01.14, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



- На место выезжало одно отделение первой пожарно-спасательной части, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Огнем были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Причина пожара будут установлена в ходе административного расследования.