В России

сегодня, 07:54

Синоптики пообещали теплый октябрь большинству россиян

129
Синоптики пообещали теплый октябрь большинству россиян

Как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, среднемесячная температура ожидается выше на 1-2 градуса на большей части европейской и азиатской территорий страны

Среднемесячная температура в октябре ожидается выше на 1-2 градуса на большей части европейской и азиатской территорий России. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На европейской территории ожидается, что в октябре среднемесячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы. На большей части азиатской территории среднемесячная температура также ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа - около нормы, но на отрицательном фоне", - сообщила она.

По словам Макаровой, количество осадков в октябре на большей части европейской территории будет в пределах нормы. Но в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа ожидается около и выше нормы, а на востоке Башкирии и Оренбургской области - меньше нормы.

Количество осадков около нормы в ближайший месяц ожидается и на большей части азиатской территории России. Предполагается, что лишь на юге Уральского федерального округа осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края - больше нормы.
129

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России
В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России

сегодня, 07:49

В России
В РПЦ назвали условие для захоронения Ленина
В РПЦ назвали условие для захоронения Ленина

сегодня, 07:47

В России
Эксперт сообщил об оттоке населения из Москвы
Эксперт сообщил об оттоке населения из Москвы

вчера, 09:37

В России
Кадыров прокомментировал убийство спортсмена чеченцем в Крыму одним ударом
Кадыров прокомментировал убийство спортсмена чеченцем в Крыму одним ударом

вчера, 09:00

В России
Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
#обстрел #Нагорный Карабах
Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

02.10.2020 13:49

В России
Омские врачи ответили Навальному
#Навальный #Новичок #отравление
1
Омские врачи ответили Навальному

02.10.2020 13:32

В России