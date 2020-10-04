сегодня, 07:54
Синоптики пообещали теплый октябрь большинству россиян
Как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, среднемесячная температура ожидается выше на 1-2 градуса на большей части европейской и азиатской территорий страны
"На европейской территории ожидается, что в октябре среднемесячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы. На большей части азиатской территории среднемесячная температура также ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, а на юге Сибирского федерального округа - около нормы, но на отрицательном фоне", - сообщила она.
По словам Макаровой, количество осадков в октябре на большей части европейской территории будет в пределах нормы. Но в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа ожидается около и выше нормы, а на востоке Башкирии и Оренбургской области - меньше нормы.
Количество осадков около нормы в ближайший месяц ожидается и на большей части азиатской территории России. Предполагается, что лишь на юге Уральского федерального округа осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края - больше нормы.