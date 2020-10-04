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В РПЦ назвали условие для захоронения Ленина

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Тело Владимира Ленина должно быть похоронено, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", – высказался митрополит.

При этом он назвал Ленина изменником Родины и заявил, что по обычным законам его необходимо было бы судить.

"Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", – рассказал митрополит.

Однако он учел и мнение тех, кто до сих пор остается последователем вождя.

"Если сейчас тело Ленина будет вынесено из Мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней", – заявил священнослужитель, добавив, что похоронить Ленина получится, лишь когда коммунистическая идеология уйдет в прошлое.

Само здание мавзолея он предложил оставить и организовать в нем музей массовых репрессий.

Ранее был объявлен конкурс на лучшую концепцию Мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина захоронят. Позднее это привело к скандалу, и конкурс отменили, сообщает  www.m24.ru

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