Коронавирус
сегодня, 14:52
119 жителей Липецкой области лечатся дома от COVID-19
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Сегодня вылечились 13 человек.
Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрирован 6 231 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 5 490 человек выздоровели, 46 человек умерли, 695 лечатся.
Сейчас в больницах находятся 576 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 485 человек с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 43 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 19 человек, на втором месте Задонский район — 6, на третьем — Елец — 4. В Елецком районе 3 заболевших. В Данковском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинсокм районах по два заболевших, в Усманском районе — один.
Сейчас в больницах находятся 576 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 485 человек с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 43 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 19 человек, на втором месте Задонский район — 6, на третьем — Елец — 4. В Елецком районе 3 заболевших. В Данковском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинсокм районах по два заболевших, в Усманском районе — один.
26 827
Комментарии (26)
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Достали
"Это ваши проблемы"
Гость
Достали
Это что
Достали
Гость
Да кто назначает
Достали
Ну да