Коронавирус

сегодня, 14:52

119 жителей Липецкой области лечатся дома от COVID-19

26 827
#коронавирус
119 жителей Липецкой области лечатся дома от COVID-19

Сегодня вылечились 13 человек.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрирован 6 231 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 5 490 человек выздоровели, 46 человек умерли, 695 лечатся.

Сейчас в больницах находятся 576 человек с диагнозом коронавирусная инфекция и 485 человек с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 119 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 43 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 19 человек, на втором месте Задонский район — 6, на третьем — Елец — 4. В Елецком районе 3 заболевших. В Данковском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинсокм районах по два заболевших, в Усманском районе — один.
26 827
#коронавирус

Комментарии (26)

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Как гость
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Достали

3 минуты назад
Гость, реально достали,вам 15 лет наверно? Вы никогда не болели и на больничном не сидели? Тогда рад за вас
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"Это ваши проблемы"

3 минуты назад
Достали, детский сад разводите здесь вы,нагнетаете обстановку,пытаетесь доказать,что больной коронавирусом никому,кроме знакомых не нужен.
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Гость

10 минут назад
Достали, "родственники вам пакет на дверь с таблетками повесят",а двери в этих квартирах ,что непроницаемые,со шлюзами и санобработкой?Или коронавирус такой большой,что в щель в двери не пролезет?
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Достали

11 минут назад
Это что, не надо переворачивать мои слова,листок со схемой лечения вам обязательно дадут, не паникуйте, и контролировать вас будут, и оштрафуют по идее, если нарушите режим. Просто таблетки вам никто домой носить не будет, если болеете в лёгкой форме, не разводите детский сад
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Это что

16 минут назад
Достали, по вашему получается,что есть больные коронавирусом,которых никто не контролирует и которые дома занимаются самолечением?
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Достали

21 минуту назад
Гость, это не моя логика. В этой ситуации надо реально заботиться самому о себе и не плевать на меры профилактики, в чем тут фейк? Читайте новости и думайте головой, а не тявкайте тут, что вируса нет и все больные липовые, этот как раз фейк и есть, который ведёт за собой не очень хорошие последствия
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Гость

25 минут назад
Достали,вы здесь занимаетесь распространением паники и фейков! "это вообще ваши личные проблемы",с такой логикой эти проблемы быстро могут стать и вашими.
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Да кто назначает

32 минуты назад
Достали, если лечатся дома,кто им таблетки домой приносит? Они,что больными идут в аптеки и распространяют заразу?Кто им еду ,таблетки приносит,врачи что ли?
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Достали

35 минут назад
Липчанин, а вот это вообще ваши личные проблемы, родственники вам на дверь пакет с таблетками повесят, знакомые, соседи, помоги себе сам короче говоря. Не несите чушь, вы просто не сталкивались с этим близко
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Ну да

37 минут назад
Липчанин, вот когда заболеете, то и посмотрите как вам ковид напишут, хорошо если врача дождётесь
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