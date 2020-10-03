В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона — погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.



4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 4 градуса мороза.