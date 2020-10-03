Происшествия

38 минут назад

Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей

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#полиция #деньги
Ельчинин украл у близкого родственника 100 000 рублей

Деньги гражданин успел потратить прежде, чем его нашла полиция.

17 сентября в отдел полиции по Ельцу обратился 53-летний мужчина с заявлением о том, что у него из квартиры украли крупную сумму денег. Сотрудники уголовного розыска заподозрили в преступлении близкого родственника потерпевшего, который регулярно бывал у последнего в квартире и видел, где он хранит деньги. В отсутствие хозяина квартиры, открыв ключом дверь, злоумышленник проник в квартиру и похитил 100 000 рублей, которые затем потратил по своему усмотрению.

По данному факту СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

26 сентября в ту же дежурную часть обратилась директор хозяйственного магазина с заявлением о краже денег из кассы. В ходе проверки установлено, что днем в магазин, расположенный на улице Новолипецкой в Ельце, зашел покупатель и, воспользовавшись тем что продавец обслуживала других клиентов, из кассы похитил 22 000 рублей.

Сотрудниками полиции задержали его по горячим следам и доставили в отделение. Похитителем оказался неработающий, ранее судимый за совершение кражи 39-летний ельчанин. Часть денег у него изъяли, остальные он успел потратить.

По данному факту ОД ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Липецкой области.
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#полиция #деньги

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