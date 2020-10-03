Происшествия

58 минут назад

На площади Победы загорелся автомобиль

4 1009
#ДТП #пожар
На площади Победы загорелся автомобиль

Огонь вспыхнул после того, как легковая машина столкнулась с грузовиком.

Сегодня около полуночи, судя по записи на камере видеонаблюдения в 23.43, на площади Победы легковой автомобиль врезался в грузовик. 

Автомобили двигались по кольцу. В какой-то момент легковушка догнала грузовик и въехала под него. Сразу после столкновения она загорелась. К горящей машине подбежали люди, грузовик отъехал на безопасное расстояние, из него вышел водитель и пассажир. Через полторы минуты подъехали пожарные. Огонь был потушен.

 

Как сообщили GOROD48  в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель "Фольксваген Поло" 1974 года рождения,  житель Липецка, наехал на стоящий автомобиль "Ивеко". Пострадавших в ДТП нет. Водитель "Фольксваген Поло" мог находиться в состоянии опьянения.


4 1009
#ДТП #пожар

Комментарии (4)

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В ночь

17 минут назад
С пятницы на субботу там постоянно происходит шоу."Посетители кальянных" вытворяют чудеса.
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*****

26 минут назад
радует что люди отзывчивые и пожарные оперативно приехали.
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Вован настоящий

29 минут назад
Очень интересно, чем думал и куда смотрел водятел подъезжая к пересечению с Советской? В итоге приехал в причал для чайников. Но это лучше, чем он мог приехать в автобус с людьми.
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Лавочница

43 минуты назад
Понятное дело, заболел коронавирусом, потому меску не носил и не сидел в самоизоляции.
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