На площади Победы загорелся автомобиль

Огонь вспыхнул после того, как легковая машина столкнулась с грузовиком.

Сегодня около полуночи, судя по записи на камере видеонаблюдения в 23.43, на площади Победы легковой автомобиль врезался в грузовик.Автомобили двигались по кольцу. В какой-то момент легковушка догнала грузовик и въехала под него. Сразу после столкновения она загорелась. К горящей машине подбежали люди, грузовик отъехал на безопасное расстояние, из него вышел водитель и пассажир. Через полторы минуты подъехали пожарные. Огонь был потушен.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель "Фольксваген Поло" 1974 года рождения, житель Липецка, наехал на стоящий автомобиль "Ивеко". Пострадавших в ДТП нет. Водитель "Фольксваген Поло" мог находиться в состоянии опьянения.