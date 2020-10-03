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Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

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Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило в субботу о том, что в Нагорном Карабахе сбиты три самолета ВВС Азербайджана.

"В районе 08:25 [07:25 мск] на южном направлении был поражен самолет противника. В 08:46 [07:46 мск] <...> были сбиты еще два самолета противника", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами, сообщает tass.ru

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