В ДНР сообщили о намерении Киева отправить в Азербайджан противотанковые комплексы

Генштаб ВС Украины одобрил поставку Азербайджану противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» под видом гуманитарной помощи. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.



По его словам, Украина «перешла от слов к делу» в вопросе военной поддержки Баку. Согласно сведениям ДНР, украинский Генштаб одобрил поставку Азербайджану партии из 54 ПТРК и 324 ракет к ним. Кроме того, Киев намерен направить группу инструкторов для обучения азербайджанских военных. Они будут доставлены военно-транспортной авиацией Украины, уточнил Басурин.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речи об оказании военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи, сообщает eadaily.com