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Кадыров прокомментировал убийство спортсмена чеченцем в Крыму одним ударом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал драку между жителем Симферополя и туристом из республики, которая закончилась смертью первого. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает 125region.ru.

Кадыров заявил, что виновный должен понести заслуженное наказание. «Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен», — отметил он.

Политик также отметил, что на это происшествие обратили внимание многие СМИ и блогеры. При этом, по его словам, согласно статистике МВД за январь-август 2020 года в результате «преступных посягательств» погибли 15,6 тысячи человек. «Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев», — написал Кадыров. Он также добавил, что в случившемся в Симферополе «национальной подоплеки нет».

20 сентября на одной из улиц Симферополя произошел конфликт между жителем города и приехавшим туда отдыхать мужчиной из Чечни. Ссора переросла в драку и закончилась смертью первого. На опубликованных кадрах видно, как стоит компания мужчин, и в какой-то момент один из них наносит удар другому, и тот падает на землю.

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что инцидент произошел между туристом и нетрезвым 36-летним местным жителем. В результате нанесенного удара, последний упал и ударился затылком о бетон. На следующий день пострадавший, находясь дома, скончался от черепно-мозговой травмы, пишет lenta.ru.



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