Происшествия

3 минуты назад

В районе Опытной станции ночью горела пилорама

38
#пожар
В районе Опытной станции ночью горела пилорама

Пострадавших и погибших нет.

Пожар произошел ночью на улице Боевой проезд, 25/6  загорелась пилорама.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, погибших и пострадавших в огне нет. Выгорел металлический ангар на площади 600 квадратных метров. Сгорело дерево и станки. Причины пожара теперь выясняют специалисты. 

 
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#пожар

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