В районе Опытной станции ночью горела пилорама

Пострадавших и погибших нет.

Пожар произошел ночью на улице Боевой проезд, 25/6 загорелась пилорама.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, погибших и пострадавших в огне нет. Выгорел металлический ангар на площади 600 квадратных метров. Сгорело дерево и станки. Причины пожара теперь выясняют специалисты.