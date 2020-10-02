Происшествия

сегодня, 16:33

Бывший замначальника колонии выслушал приговор по делу о взятке

1 985
#взятка
Бывший замначальника колонии выслушал приговор по делу о взятке

Правобережный районный суд Липецка бывшего заместителя начальника исправительной колонии №2 виновным в получении взятки. За 30 рублей он обещал перевести осужденного на облегченные условия содержания.

Суд установил, что 42-летний сотрудник колонии потребовал от осуждённого 30 тысяч рублей за перевод на облегчённые условия содержания. Летом этого года осужденный несколькими переводами отправил 12 тысяч рублей на банковскую карту, указанную офицером. Оставшуюся часть суммы он решил не переводить до положительного решения его вопроса. 23 июня комиссия исправительной колонии, в состав которой входил и заместитель начальника колонии, перевела заключенного на облегченный режим.

Вскоре незаконные действия обвиняемого выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Липецкой области. Оставшиеся деньги осужденный перевести не успел.

- Суд счёл вину бывшего заместителя начальника колонии доказанной. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьёй УК РФ за совершённое преступление - 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

В качестве дополнительного наказания мужчина лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

1 985
#взятка

Комментарии (1)

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дед

сегодня, 17:07
...., а как его зовут , кум , сват . это маленький взяточник ... отвод очень больших .
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