В Липецке осужден полицейский, его обвиняли в избиении пьяного водителя

В Липецке за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий осужден бывший полицейский. Суд отправил его в колонию на три года. Вину обвиняемый не признал.



По данным следствия, ночью 29 сентября 2018 года полицейский находился в поселке Тракторостроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя сковали наручниками.



«Недовольный действиями полицейских водитель нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом в голову. При падении мужчина ударился об асфальт и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека», - сообщает фабулу обвинения пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



На стадии предварительного следствия прапорщик вину в преступлении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. После изучения материалов уголовного дела обвиняемый заявил о непричастности к получению водителем травмы.



Следствие основываясь на показаниях свидетелей и специалистов, выводах судебных экспертиз, результатах очных ставок и других следственных действиях, опровергло версию обвиняемого.



Суд приговорил бывшего полицейского к наказанию в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на один год.



