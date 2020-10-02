Происшествия

29 минут назад

В Липецке осужден полицейский, его обвиняли в избиении пьяного водителя

1 222
#превышение служебных полномочий
2
В Липецке осужден полицейский, его обвиняли в избиении пьяного водителя

В Липецке за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий осужден бывший полицейский. Суд отправил его в колонию на три года. Вину обвиняемый не признал.

По данным следствия, ночью 29 сентября 2018 года полицейский находился в поселке Тракторостроителей на месте задержания участника ДТП, попытавшегося скрыться с места аварии. Пьяного водителя сковали наручниками.

«Недовольный действиями полицейских водитель нелицеприятно высказался в адрес прапорщика полиции, который в ответ сбил его с ног ударом в голову. При падении мужчина ударился об асфальт и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека», - сообщает фабулу обвинения пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

На стадии предварительного следствия прапорщик вину в преступлении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. После изучения материалов уголовного дела обвиняемый заявил о непричастности к получению водителем травмы.

Следствие основываясь на показаниях свидетелей и специалистов, выводах судебных экспертиз, результатах очных ставок и других следственных действиях, опровергло версию обвиняемого.

Суд приговорил бывшего полицейского к наказанию в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на один год.

1 222
#превышение служебных полномочий
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

10 минут назад
"сбил его с ног ударом в голову нанес ему в голову." Чего??)))
ответить

Еще в рубрике

Два автобуса столкнулись, отъезжая от остановки
#Авария #ДТП
6
Два автобуса столкнулись, отъезжая от остановки

57 минут назад

Происшествия
На улице Будённого сгорели две постройки, общая площадь пожара составила два гектара
#пожар
4
На улице Будённого сгорели две постройки, общая площадь пожара составила два гектара

сегодня, 15:10

Происшествия
На улице Будённого горит трава
#пожар
На улице Будённого горит трава

сегодня, 13:38

Происшествия
33-летний житель области напал на чиновника и угрожал следователю
#насилие в отношении представителя власти
13
33-летний житель области напал на чиновника и угрожал следователю

сегодня, 12:57

Происшествия
Подельники Михаила Захарова отказались от сделки со следствием
#"Европейский" #обманутые дольщики
13
Подельники Михаила Захарова отказались от сделки со следствием

сегодня, 12:10

Происшествия
А была ли белочка?
#белка #парк
20
А была ли белочка?

сегодня, 11:02

Происшествия