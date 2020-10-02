Липецкая вечЁрка: сразу две смерти от COVID-19, проспект Победы могут открыть в понедельник и дело о белочке

Сегодня, 2 октября, стало известно сразу о двух мужчинах, умерших от коронавирусной инфекции, проспект Победы не открыли для движения автотранспорта из-за того, что воспротивились сотрудники ГИБДД, и COROD48 расследовал смерть белочки в Быхановом саду.





Сразу о двух погибших за день в Липецкой области начали сообщать с сентября, раньше такого не было. В первый осенний месяц про двух жертв COVID-19 писали 23 сентября .



— Ну и чему удивляться, что количество смертей стало возрастать? Разве забыли, что совсем недавно от ковида умер врач-реаниматолог в БСМП, причем опытный врач. Пока он работал — вытягивал за счет своего опыта почти безнадежных. Не стало его — вот и получите результат. Сам по себе аппарат ИВЛ не лечит, к нему опытный специалист прилагаться должен. А если таких специалистов становится меньше, то и количество смертей будет расти. Точно так же и в других сферах медицины: пока болеет хороший специалист (кардиолог, эндокринолог, хирург и далее по списку), он никого из пациентов лечить не может. Но все почему-то забывают о том, что врачи — точно такие же живые люди, подверженные угрозе заражения ковидом. Почему-то людям кажется, что они могут шастать везде не соблюдая элементарных мер безопасности, заражаясь сами и заражая других, а врачи потом в случае чего должны лечь костьми, но вылечить. Да только реальность более сурова, — сделала вывод Лека.



Заболевших за последние сутки в регионе Выздоровевших — 22 .



— Что за бред? Как вчера было 43, а сегодня 45 по 2 человека в день прирост. Люди вы совсем глупые или как? Если я больной пришел на работу, чихнул и заразил 5 человек, которые пришли домой и заразили ещё 20 человек, которые в свое время ещё 150 и так далее, — скептически отнесся к новости про официальную статистику комментатор, подписавшийся «человек разумный»



Сегодня появилась информация



А в четырех школах Липецка, по данным мэрии, есть



Между тем, жители региона начали



— Зачастили новости про штрафы. Грядет изоляция? — интересуется комментатор GOROD48.



Проспект Победы, который



В мэрии придерживаются другого мнения. В понедельник мэр Евгения Уваркина поднимет этот вопрос перед УМВД РФ по Липецкой области. Речи о том, чтобы возобновить сейчас там движение общественного транспорта, не идет.



GODOD48 пытался разобрался



Комментаторы сайта, оценившие новость, тут же высказали свои самые смелые версии смерти белочки.



— Это коронавирус!



— Это был «Новичок».



— Это беличьи разборки за передел сфер влияния в парках.



— Это заказное убийство.



— Беличий грипп. Сегодня стало известно о том, что два мужчины — жители Грязинского и Чаплыгинского районов скончались от COVID-19 . Таким образом погибших от нового вируса в регионе стало 46.Сразу о двух погибших за день в Липецкой области начали сообщать с сентября, раньше такого не было. В первый осенний месяц про двух жертв COVID-19 писали 14 сентября — Ну и чему удивляться, что количество смертей стало возрастать? Разве забыли, что совсем недавно от ковида умер врач-реаниматолог в БСМП, причем опытный врач. Пока он работал — вытягивал за счет своего опыта почти безнадежных. Не стало его — вот и получите результат. Сам по себе аппарат ИВЛ не лечит, к нему опытный специалист прилагаться должен. А если таких специалистов становится меньше, то и количество смертей будет расти. Точно так же и в других сферах медицины: пока болеет хороший специалист (кардиолог, эндокринолог, хирург и далее по списку), он никого из пациентов лечить не может. Но все почему-то забывают о том, что врачи — точно такие же живые люди, подверженные угрозе заражения ковидом. Почему-то людям кажется, что они могут шастать везде не соблюдая элементарных мер безопасности, заражаясь сами и заражая других, а врачи потом в случае чего должны лечь костьми, но вылечить. Да только реальность более сурова, — сделала вывод Лека.Заболевших за последние сутки в регионе выявлено 45 — Что за бред? Как вчера было 43, а сегодня 45 по 2 человека в день прирост. Люди вы совсем глупые или как? Если я больной пришел на работу, чихнул и заразил 5 человек, которые пришли домой и заразили ещё 20 человек, которые в свое время ещё 150 и так далее, — скептически отнесся к новости про официальную статистику комментатор, подписавшийся «человек разумный»Сегодня появилась информация о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Однако полиция эти сведения не подтвердила.А в четырех школах Липецка, по данным мэрии, есть случаи заболевания коронавирусом среди педагогов. Болезнь в сентябре подхватил и один 10-классник, но уже выздоровел. Новых больных этой инфекцией среди детей нет.Между тем, жители региона начали оспаривать ковидные штрафы , полученные еще весной. Усманец 2 мая, когда действовал ограничительный режим, от скуки вышел погулять и был оштрафован на тысячу рублей. Оспорить взыскание не удалось. Областной суд оставил решение в силе.— Зачастили новости про штрафы. Грядет изоляция? — интересуется комментатор GOROD48.Проспект Победы, который обещали открыть для движения автотранспорта в ближайшие выходные, теперь рассчитывают открыть в понедельник — не удалось убедить сотрудников ГИБДД. Инспекторы считают, что сначала его надо полностью сдать, а уж потом открывать.В мэрии придерживаются другого мнения. В понедельник мэр Евгения Уваркина поднимет этот вопрос перед УМВД РФ по Липецкой области. Речи о том, чтобы возобновить сейчас там движение общественного транспорта, не идет.GODOD48 пытался разобрался в смерти белочки в Быхановом саду . История получила широкий общественный резонанс в минувшие выходные. В соцсетях появилась информация о том, что зверька застрелили из пневматики. Это опровергла администрация липецких парков, сообщив, что белочка погибла от естественных причин. Однако! Тельце белочки никто не вскрывал, о чем в официальном запросе ответили ветеринары. Его попросту утилизировали. Следовательно, причины смерти белочки так и остались неизвестными.Комментаторы сайта, оценившие новость, тут же высказали свои самые смелые версии смерти белочки.— Это коронавирус!— Это был «Новичок».— Это беличьи разборки за передел сфер влияния в парках.— Это заказное убийство.— Беличий грипп.