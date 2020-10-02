21 минуту назад
Онлайн-маркет Ozon выходит на IPO
Российский онлайн-ритейлер Ozon подал заявление о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). Объем размещения пока неизвестен.
Американские СМИ ранее сообщали о том, что Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций. Стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд, а Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения.
О том, что Ozon может провести IPO в 2020-2021 годы, в ноябре 2019 сообщал крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет около 40% акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционного фонда Baring Vostok. По итогам второго квартала 2020 года, на который пришлись карантинные меры в России, оборот от продаж и услуг Ozon (gross merchandise value) за вычетом возвратов составил 45,8 млрд рублей, на 188% больше, чем годом ранее, пишет Forbes.
Размещение акций Ozon может стать первым IPO российской компании в США. В мае 2019 года HeadHunter разместил акции на NASDAQ.