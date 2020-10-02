В мире

27 минут назад

Названо новое опасное свойство коронавируса

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#коронавирус
Названо новое опасное свойство коронавируса

Вирус имеет ухищрения для поражения здоровья человека.

Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими. Шипы коронавируса очень быстро меняются, за минуты. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2.

- Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения, - указано в исследовании ученых из Института Фрэнсиса Крика.

Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами. Понимание того, как функционируют спайковые белки, важно для разработки лекарств против COVID-19.

Руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев отмечает, что мутации - "нормальный процесс, который происходит со всеми вирусами". У одних этот процесс происходит быстрее, однако, как пояснил Зверев, коронавирус не такой предсказуемый, как, например, вирус гриппа, сообщает Рен ТВ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.
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#коронавирус

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