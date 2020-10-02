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34 минуты назад
«Джентльмены» Гая Ричи станут сериалом
Что радует — режиссер у проекта будет тот же.
Режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентльмены», сообщает американское издание Deadline. Режиссер изначально планировал сделать из «Джентльменов» сериал, однако выпустил полный метр. Телевизионная адаптация фильма будет создана для Miramax TV.
Как сообщает журнал, Гай Ричи станет не только режиссером и сценаристом проекта, но также выступит в роли исполнительного продюсера вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми сотрудничал при съемках полнометражной ленты.
Фильм "Джентльмены" вышел в российский прокат 13 февраля, напоминает ТАСС. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя к встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг.
Как сообщает журнал, Гай Ричи станет не только режиссером и сценаристом проекта, но также выступит в роли исполнительного продюсера вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми сотрудничал при съемках полнометражной ленты.
Фильм "Джентльмены" вышел в российский прокат 13 февраля, напоминает ТАСС. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя к встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг.