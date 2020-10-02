Происшествия

53 минуты назад

На улице Будённого горит трава

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#пожар
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В Липецке на улице Будённого загорелась трава, огонь подбирается к жилому массиву.

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В Липецке на улице Будённого загорелась трава. Пожар вспыхнул в районе частного сектора улицы, огонь подбирается к жилым домам.

- Возгорание тушат четыре отделения пожарных, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Им на помощь отправлены еще два отделения и поливальная машина.



486
#пожар
1

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