На улице Будённого горит трава

В Липецке на улице Будённого загорелась трава, огонь подбирается к жилому массиву.





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В Липецке на улице Будённого загорелась трава. Пожар вспыхнул в районе частного сектора улицы, огонь подбирается к жилым домам.



- Возгорание тушат четыре отделения пожарных, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Им на помощь отправлены еще два отделения и поливальная машина.







