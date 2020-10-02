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43 минуты назад

Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

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#обстрел #Нагорный Карабах
Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Гражданская активистка и ее супруг перестали выходить на связь.

Известная своей активной гражданской позицией и гуманитарной помощью Донбассу Юлия Чичерина сегодня утром вместе с мужем попали под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Они не выходят на связь, пишет РИА Новости.

- Она выбралась из обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке. Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Она смогла выбраться из-под обстрела, не получив ранений, - об этом сообщил ТАСС ее директор Ларион Колесов.

Сама уже дала видеоинтервью для ресурса WarGonzo. Чичерина рассказала, что атаковали мост, сработала воздушная тревога.

- Мы уже пересекли границу, мы были здесь, в Карабахе. <…> Машины остановились, прятаться было негде. Мы спрятались под навесом от закрытой торговой лавочки. Я видела, как прячутся бабули, дети. Меня спасла кошка: я увидела, что кошка спокойно сидит, и пошла, села к кошке, - рассказала она. Чичерина также сообщила, что приехала в Нагорный Карабах выступать.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
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#обстрел #Нагорный Карабах

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