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51 минуту назад
Президент США и его жена заразились COVID-19
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Дональд и Меланья Трамп сели на карантин. Как это скажется на исходе предвыборной гонки?
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил в пятницу у себя в Twitter. По его словам, он и Меланья немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения. Личный врач президента США отметил, что заболевшие «чувствуют себя хорошо». По его словам, он ожидает, что американский лидер продолжит выполнение своих обязанностей.
Электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Если болезнь затянется, это будет дополнительным фактором, который будет работать на демократов
- Трамп находится в группе риска. Если он победит коронавирус до 3 ноября среди своих сторонников, это добавит ему очков <...> В глазах американцев он может предстать президентом, который может справиться с любыми вызовами, — сказал Владимир Васильев. - В этом плане судьба выборов может быть решена. В Америке сегодня во многом религиозные настроения среди населения, как это часто бывает во время экономических и социальных кризисов. Американцы могут расценить болезнь Трампа как вмешательство Божиего промысла.
Однако, учитывая специфику американских выборов, Владимир Васильев допустил, что сообщения о болезни Трампа могут быть и постановкой предвыборного штаба республиканцев и сыграть от обратного.
Информацию о диагностировании COVID-19 у президента США прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.
- Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего лёгкого выздоровления, — сказал Песков. - Путин направил заболевшему коронавирусом Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления.
Электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Если болезнь затянется, это будет дополнительным фактором, который будет работать на демократов
- Трамп находится в группе риска. Если он победит коронавирус до 3 ноября среди своих сторонников, это добавит ему очков <...> В глазах американцев он может предстать президентом, который может справиться с любыми вызовами, — сказал Владимир Васильев. - В этом плане судьба выборов может быть решена. В Америке сегодня во многом религиозные настроения среди населения, как это часто бывает во время экономических и социальных кризисов. Американцы могут расценить болезнь Трампа как вмешательство Божиего промысла.
Однако, учитывая специфику американских выборов, Владимир Васильев допустил, что сообщения о болезни Трампа могут быть и постановкой предвыборного штаба республиканцев и сыграть от обратного.
Информацию о диагностировании COVID-19 у президента США прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.
- Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего лёгкого выздоровления, — сказал Песков. - Путин направил заболевшему коронавирусом Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления.
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