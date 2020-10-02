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Омские врачи ответили Навальному
По мнению медиков, пациент обвинил врачей в неоказании ему адекватной медицинской помощи.
Медицинское сообщество Омска крайне негативно отреагировало на слова бывшего пациента БСМП № 1 Алексея Навального, пишет « Вечерний Омск». По мнению медиков обвинившего врачей больницы в неоказании ему адекватной медицинской помощи.
- Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине. Безусловно, случай пациента Навального оказался неординарным, но это не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный случай, с которым приходилось работать докторам БСМП № 1 города Омска. Несмотря на шумиху, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена, - указано в открытом обращении Омского областного отделения профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
25 сентября Навальный через соцсети поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь, напоминает «Интерфакс»
1 октября вышло его интервью в Spiegel. В нем политик отметил, что его спасли "удачные обстоятельства". При этом он напомнил, что его жене пришлось "сражаться с врачами", чтобы забрать его из омской больницы.
- Возьмите врачей в Омске, которые сначала сказали моей жене в лицо, что, конечно, я могу вылететь заграницу, а потом вдруг заявили, что я не транспортабелен. На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает - и врет миру о "нарушении обмена веществ", - заявил политик. Он высказал мнение, что главврача Александра Мураховского следует предать суду.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия утверждает, что не имеет доказательств отравления политика. Уже 7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы, а 22 сентября его выписали из клиники.
- Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине. Безусловно, случай пациента Навального оказался неординарным, но это не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный случай, с которым приходилось работать докторам БСМП № 1 города Омска. Несмотря на шумиху, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена, - указано в открытом обращении Омского областного отделения профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
25 сентября Навальный через соцсети поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь, напоминает «Интерфакс»
1 октября вышло его интервью в Spiegel. В нем политик отметил, что его спасли "удачные обстоятельства". При этом он напомнил, что его жене пришлось "сражаться с врачами", чтобы забрать его из омской больницы.
- Возьмите врачей в Омске, которые сначала сказали моей жене в лицо, что, конечно, я могу вылететь заграницу, а потом вдруг заявили, что я не транспортабелен. На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает - и врет миру о "нарушении обмена веществ", - заявил политик. Он высказал мнение, что главврача Александра Мураховского следует предать суду.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия утверждает, что не имеет доказательств отравления политика. Уже 7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы, а 22 сентября его выписали из клиники.