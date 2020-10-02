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сегодня, 13:24
Озвучены условия возвращения всеобщей самоизоляции
Вице-премьер России Татьяна Голикова пригрозила россиянам, если они не будут соблюдать санитарные требования.
Если россияне не будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу, то придется ужесточить ограничения, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что во введении режима самоизоляции не будет необходимости, если граждане будут строго соблюдать все меры предосторожности. Она подчеркнула, что не желает и не собирается допускать возвращения жестких ограничений. Голикова отметила, что соблюдение всех мер поможет разгрузить больницы.
- Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены, — отметила Голикова.
В заключение вице-премьер добавила, что четкое следование всем мерам профилактики и защиты — это залог победы над коронавирусом, пишет РИА Новости.
Всего COVID-19 с начала пандемии выявили у 1 194 643 россиян.В России за сутки подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 регионах. Последний раз суточная заболеваемость превышала 9 000 случаев 15 июня.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что во введении режима самоизоляции не будет необходимости, если граждане будут строго соблюдать все меры предосторожности. Она подчеркнула, что не желает и не собирается допускать возвращения жестких ограничений. Голикова отметила, что соблюдение всех мер поможет разгрузить больницы.
- Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены, — отметила Голикова.
В заключение вице-премьер добавила, что четкое следование всем мерам профилактики и защиты — это залог победы над коронавирусом, пишет РИА Новости.
Всего COVID-19 с начала пандемии выявили у 1 194 643 россиян.В России за сутки подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 регионах. Последний раз суточная заболеваемость превышала 9 000 случаев 15 июня.