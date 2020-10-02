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сегодня, 13:16
Россия может построить «Северный поток — 3»
Задержки в строительство газопровода эксперты считают инструментом давления на Россию.
В России заговорили о расширении проекта «Северный поток» и строительстве в будущем пятой и шестой ниток для поставок в Европу водорода. Строительство "Северного потока 2" может быть сопряжено с трудностями, но проект выгоден Германии, поэтому газопровод будет достроен, а в перспективе могут появиться еще несколько веток газопровода, заявили эксперты РИА Новости.
- "Северный поток-2" - всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США, - сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, пока Брюссель и Берлин держат удар, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель находится под жестким давлением оппозиции и других мнений, в частности, министра иностранных дел Хайко Мааса. По мнению, Белова, ситуация вокруг "Северного потока 2" является "чисто политической амбицией США". "Я считаю, что с большими трудностями, но он будет достроен", - завил он.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии, напоминает РИА Новости. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.
- "Северный поток-2" - всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США, - сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, пока Брюссель и Берлин держат удар, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель находится под жестким давлением оппозиции и других мнений, в частности, министра иностранных дел Хайко Мааса. По мнению, Белова, ситуация вокруг "Северного потока 2" является "чисто политической амбицией США". "Я считаю, что с большими трудностями, но он будет достроен", - завил он.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии, напоминает РИА Новости. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.