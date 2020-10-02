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Голикова ответила на рост заболеваемости COVID-19
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Вице-премьер России Татьяна Голикова 2 октября назвала серьезным рост числа больных коронавирусом в стране.
- Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов, и с другой стороны, как мы и всегда говорили? — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний. И мы естественного роста этого заболевания ожидали, - цитируют Голикову « Известия».
Первыми, кто подвергается росту - это крупные города, где большая плотность населения, порядка 60% прироста приходится сейчас на Москву, отметила вице-премьер. При этом она сказала, что тем не менее, "сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была в начале пандемии в марте этого года, тогда мы только готовились".
- Это был неизвестный вирус, а сейчас мы понимаем, с чем имеем дело. У нас готовы медицинские работники, конечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты, - уточнила она.
По словам вице-премьера, на исследованиях находится первая вакцина от COVID-19, на подходе в октябре вторая вакцина и еще одна российская вакцина находится на клинических исследованиях - это вакцина центра имени Чумакова, пишет «Интерфакс».
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизация всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.
Первыми, кто подвергается росту - это крупные города, где большая плотность населения, порядка 60% прироста приходится сейчас на Москву, отметила вице-премьер. При этом она сказала, что тем не менее, "сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была в начале пандемии в марте этого года, тогда мы только готовились".
- Это был неизвестный вирус, а сейчас мы понимаем, с чем имеем дело. У нас готовы медицинские работники, конечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты, - уточнила она.
По словам вице-премьера, на исследованиях находится первая вакцина от COVID-19, на подходе в октябре вторая вакцина и еще одна российская вакцина находится на клинических исследованиях - это вакцина центра имени Чумакова, пишет «Интерфакс».
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизация всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.
148