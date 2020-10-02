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НЛМК поставил сверхпрочную сталь Quend 700 для производства обогатительного оборудования

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НЛМК поставил сверхпрочную сталь Quend 700 для производства обогатительного оборудования

Группа ПАО НЛМК, международная металлургическая компания, поставила компании НПО «Пневматического машиностроения» («Пневмаш») партию сверхпрочной конструкционной стали Quend 700 производства NLMK Clabecq для изготовления обогатительного оборудования. 

«Пневмаш» производит оборудование для добывающей промышленности, в частности, различные модификации грохотов – агрегатов для разделения сырьевых материалов по крупности. Такое оборудование подвергается высоким и долговременным нагрузкам при постоянной вибрации. Поэтому производитель обращает особое внимание на качество стали. 

Высокопрочные стальные листы марки Quend предназначены для использования в производстве шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного и загрузочного оборудования, автоприцепов и прочей техники, где критически важна высокая прочность конструкции. 

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