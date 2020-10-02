сегодня, 12:12
НЛМК поставил сверхпрочную сталь Quend 700 для производства обогатительного оборудования
Группа ПАО НЛМК, международная металлургическая компания, поставила компании НПО «Пневматического машиностроения» («Пневмаш») партию сверхпрочной конструкционной стали Quend 700 производства NLMK Clabecq для изготовления обогатительного оборудования.
Высокопрочные стальные листы марки Quend предназначены для использования в производстве шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного и загрузочного оборудования, автоприцепов и прочей техники, где критически важна высокая прочность конструкции.