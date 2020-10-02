Происшествия

сегодня, 12:10

Подельники Михаила Захарова отказались от сделки со следствием

8 2257
#"Европейский" #обманутые дольщики
4
Подельники Михаила Захарова отказались от сделки со следствием

Два Сергея - Ельчанинов и Тонких - перестали давать показания. Их дело выделят в отдельное производство и направят в суд.

Сегодня прокурор Левобережного района, изучив материалы уголовного дела в отношении руководства ОАО «Эксстроймаш», расторг досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием бывшего гендиректора предприятия Сергея Тонких и исполнительного директора Сергея Ельчанинова по причине отказа подозреваемых в обмане дольщиков микрорайона «Европейский» от дачи показаний органу предварительного следствия.

- У Сергея Ельчанинова и Сергея Тонких были обязательства перед следствием, от выполнения которых они отказались. Инкриминируемые им эпизоды уголовного дела выделены в отдельное производство и оно будет передано в суд, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Расследование уголовного дела о хищении денежных средств руководством ОАО «Эксстроймаш» находится на завершающей стадии. Бывшему гендиректору фирмы Сергею Тонких и директору по строительству Сергею Ельчанинову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Двое других фигурантов уголовного дела - председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и его экс-супруга Олеся Захарова находятся в международном розыске.

По версии следствия, Сергей Ельчанинов и Сергей Тонких подписали фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: застройщика объявили банкротом. Также следствие предполагает, что с сентября 2014 по март 2016 года Михаил Захаров и Сергей Ельчанинов заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 млн рублей. Действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
8 2257
#"Европейский" #обманутые дольщики
4

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тебя надо

15 минут назад
БаПка, через 30-ку проводить)))
ответить

БаПка

58 минут назад
Давеча хотела плюшки в магАзине стырить. Но потом передумала, так как к каждой плюшке была подведена сигнализация. Надо итить сдаваться. Ведь преступление было отменено по независящим от меня причинам. Хохма да и только.
ответить

Пенсионер

сегодня, 13:05
Прааильно что ртказались идти на сделку со следстаием. Они не могут сдать тех кто их крашевал и с чьего позволения это все делалось.
ответить

Рома

сегодня, 13:04
А Ельчанинов в лицее учился ?
ответить

Кто там им так посоветовал

сегодня, 12:54
Пацаны к успеху шли....
ответить

Вы что?

сегодня, 12:30
Захаровых не можете найти и закрыть дело?
ответить

Оптимист

сегодня, 12:27
Вот здорово! Хотя бы за покушение на на хищение посадить, если похитители не пойманы.
ответить

Сергей 13

сегодня, 12:21
Спрыгнут,если бы они плюшки из магазина тырили,тады да,лет пять бы отхватили.
ответить

Еще в рубрике

На улице Будённого горит трава
#пожар
На улице Будённого горит трава

49 минут назад

Происшествия
33-летний житель области напал на чиновника и угрожал следователю
#насилие в отношении представителя власти
3
33-летний житель области напал на чиновника и угрожал следователю

сегодня, 12:57

Происшествия
А была ли белочка?
#белка #парк
19
А была ли белочка?

сегодня, 11:02

Происшествия
30-летний ельчанин захотел выпить и совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом
#разбой
8
30-летний ельчанин захотел выпить и совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом

сегодня, 10:28

Происшествия
Житель Усмани от скуки схлопотал COVID-штраф
#коронавирус #штраф
9
Житель Усмани от скуки схлопотал COVID-штраф

сегодня, 10:17

Происшествия
Спасатели сняли пьяного мужчину с балкона пятого этажа
#МЧС
3
Спасатели сняли пьяного мужчину с балкона пятого этажа

сегодня, 09:39

Происшествия