Подельники Михаила Захарова отказались от сделки со следствием

Два Сергея - Ельчанинов и Тонких - перестали давать показания. Их дело выделят в отдельное производство и направят в суд.

Сегодня прокурор Левобережного района, изучив материалы уголовного дела в отношении руководства ОАО «Эксстроймаш», расторг досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием бывшего гендиректора предприятия Сергея Тонких и исполнительного директора Сергея Ельчанинова по причине отказа подозреваемых в обмане дольщиков микрорайона «Европейский» от дачи показаний органу предварительного следствия.



- У Сергея Ельчанинова и Сергея Тонких были обязательства перед следствием, от выполнения которых они отказались. Инкриминируемые им эпизоды уголовного дела выделены в отдельное производство и оно будет передано в суд, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Расследование уголовного дела о хищении денежных средств руководством ОАО «Эксстроймаш» находится на завершающей стадии. Бывшему гендиректору фирмы Сергею Тонких и директору по строительству Сергею Ельчанинову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Двое других фигурантов уголовного дела - председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и его экс-супруга Олеся Захарова находятся в международном розыске.



По версии следствия, Сергей Ельчанинов и Сергей Тонких подписали фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: застройщика объявили банкротом. Также следствие предполагает, что с сентября 2014 по март 2016 года Михаил Захаров и Сергей Ельчанинов заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 млн рублей. Действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).