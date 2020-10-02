73 семьи последними успели оформить «коронавирусные» детские пособия

Еще 108 заявлений в ПФР поступило на единовременную выплату в 10 000 рублей. Прием обращений завершили вчера, 30 сентября.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области 30 сентября завершило прием заявлений на «коронавирусные» детские пособия и единовременные выплаты. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального ПФР, вчера к ним поступило 73 обращения на выплату ежемесячного детского пособия в 5000 рублей (30 000 рублей за весь период) и 108 заявлений на единовременную выплату в 10 000 рублей.



- Говорить о том, что в общей сложности последними успела оформить выплаты 181 семья — некорректно, так как некоторые родители решили вчера повторно подать заявления на выплаты по 10 000 рублей на ребенка, которому уже ранее были перечислены полагающиеся суммы, - сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Липецкой области. - Всего семьям Липецкой области выплачено более 4,2 млрд рублей «детских» выплат на более чем 200 000 детей.



Напомним, в апреле Пенсионный фонд начал осуществлять ежемесячные выплаты семьям с детьми до трех лет в размере 5 000 рублей за три месяца текущего года. С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получают единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Средства предоставляются на каждого ребенка, достигшего 16-летнего возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года, независимо от наличия права на материнский капитал. Также в июле все семьи с детьми до 16 лет получили право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 000 рублей.



- Выплаты идут по экстерриториальному принципу, и определить, сколько семей рожденных в Липецкой области детей, не обратились за деньгами невозможно. Это связано с тем, что родившийся в нашем регионе ребенок может жить в другом субъекте федерации, где его родители и оформили выплату, - уточнили в отделе ПФР по Липецкой области.