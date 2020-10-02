Спасатели сняли пьяного мужчину с балкона пятого этажа

Загулявший ельчанин решил, что ему нужно выйти из квартиры именно так.

Вчера вечером спасатели прибыли к дому№35 на улице Пушкина в Ельце. Там с внешней стороны балкона пятого этажа оказался мужчина. Как утверждают очевидцы, он был пьян.- На место вызова прибыли сотрудники отделения пожарной части. С помощью автолестницы они поднялись на высоту пятого этажа и помогли мужчине забраться обратно в квартиру, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.