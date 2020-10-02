Происшествия
сегодня, 09:39
Спасатели сняли пьяного мужчину с балкона пятого этажа
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Загулявший ельчанин решил, что ему нужно выйти из квартиры именно так.
Вчера вечером спасатели прибыли к дому№35 на улице Пушкина в Ельце. Там с внешней стороны балкона пятого этажа оказался мужчина. Как утверждают очевидцы, он был пьян.
- На место вызова прибыли сотрудники отделения пожарной части. С помощью автолестницы они поднялись на высоту пятого этажа и помогли мужчине забраться обратно в квартиру, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
- На место вызова прибыли сотрудники отделения пожарной части. С помощью автолестницы они поднялись на высоту пятого этажа и помогли мужчине забраться обратно в квартиру, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
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