Общество

сегодня, 09:26

Жалоба в соцсети стала толчком для проверки работы управляющей компании

5 1483
#ЖКХ #жалоба #соцсети
3
Жалоба в соцсети стала толчком для проверки работы управляющей компании

Про беды жильцов дома на улице Монтажников Государственная жилищная инспекция узнала из «Вконтакте».

Накануне в соцсети «Вконтакте» появился крик о помощи, который разместили жильцы дома №6 по улице Монтажников. Подъезд этого дома, расположенного в Сырском Руднике, коммунальщики, кажется, бросили на произвол судьбы.

- Наш подвал постоянно заливают канализационные стоки. Мы много раз оставляли заявку в управляющей компании, но нам никто не отвечал, к нам никто не приезжал. Мы писали и в другие инстанции, но получали только отписки. А нам просто нечем дышать! Сам подвал открыт, там свободный доступ к щитку энергоснабжения. Если кто-то залезет в залитый нечистотами подвал, его может убить. В управляющей компании нам отвечают, что «мы вам ничего не обязаны», - написали жильцы.

На пост в группе отреагировали представители ГЖИ: « По данному сообщению Госжилинспекцией будет проведено обследование дома, о результатах которого будет сообщено дополнительно».
5 1483
#ЖКХ #жалоба #соцсети
3

Комментарии (5)

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Сенсей

39 минут назад
Вы просите без начальство , но без должного уважения - надо было упасть всем двором на колени, перед начальником , а потом уже просить о милости к вам - чтоб управляшка перекрыла дерьмо в подвале Вы просто не соблюдаете субординацию - послушанье .дорогого стоит !!!
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Сенсей

сегодня, 10:51
Придет ответ, что проверка произведена и виновных нет. Стандартные отписки на эти обращения. А болото так и останется.
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Народ

сегодня, 10:16
А зачем назначаете в ук своих непотопляемых ? С них спрос , что с гуся вода !
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Явный бред

сегодня, 09:43
Как не красиво написано!
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гостья

сегодня, 09:37
ну и толку то от этих жалоб? На Мичурина перед выборами сама мэр приезжала, погрозилась всем и сказала, чтобы всё сделали и опять две недели подвал залит, вонь ужасная. Там в подвале и доме уже повальную дезинфекцию надо делать, а не только трубы отводить от дома. А скоро отопительный сезон.
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