Общество
сегодня, 09:26
Жалоба в соцсети стала толчком для проверки работы управляющей компании
Про беды жильцов дома на улице Монтажников Государственная жилищная инспекция узнала из «Вконтакте».
Накануне в соцсети «Вконтакте» появился крик о помощи, который разместили жильцы дома №6 по улице Монтажников. Подъезд этого дома, расположенного в Сырском Руднике, коммунальщики, кажется, бросили на произвол судьбы.
- Наш подвал постоянно заливают канализационные стоки. Мы много раз оставляли заявку в управляющей компании, но нам никто не отвечал, к нам никто не приезжал. Мы писали и в другие инстанции, но получали только отписки. А нам просто нечем дышать! Сам подвал открыт, там свободный доступ к щитку энергоснабжения. Если кто-то залезет в залитый нечистотами подвал, его может убить. В управляющей компании нам отвечают, что «мы вам ничего не обязаны», - написали жильцы.
На пост в группе отреагировали представители ГЖИ: « По данному сообщению Госжилинспекцией будет проведено обследование дома, о результатах которого будет сообщено дополнительно».
- Наш подвал постоянно заливают канализационные стоки. Мы много раз оставляли заявку в управляющей компании, но нам никто не отвечал, к нам никто не приезжал. Мы писали и в другие инстанции, но получали только отписки. А нам просто нечем дышать! Сам подвал открыт, там свободный доступ к щитку энергоснабжения. Если кто-то залезет в залитый нечистотами подвал, его может убить. В управляющей компании нам отвечают, что «мы вам ничего не обязаны», - написали жильцы.
На пост в группе отреагировали представители ГЖИ: « По данному сообщению Госжилинспекцией будет проведено обследование дома, о результатах которого будет сообщено дополнительно».
Сенсей
Сенсей
Народ
Явный бред
гостья