Происшествия

56 минут назад

14-летний мотоциклист погиб в двойном столкновении под Липецком

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#авария #ДТП
14-летний мотоциклист погиб в двойном столкновении под Липецком

Его 13-летний пассажир госпитализирован.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 октября около 19.00 в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с «ВАЗ-2112м и отлетел от удара  в движущуюся в попутном направлении «Тойоту». Подросток-мотоциклист погиб на месте, его 13-летний пассажир госпитализирован.

- Оба подростка были без защитной экипировки. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали еще два человека.

В Липецке на улице Папина автобус «Мерседес» под управлением 48-летнего мужчины столкнулся со стоящим «Субару» под управлением 38-летнего водителя. В аварии получила травмы 63-летняя пассажирка автобуса.

В селе Долгоруково утром на улице Рабочей столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл. 51-летний мотоциклист получил травмы. 

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1 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3741 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3331 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

8 1485
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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в угоду роста автопродаж

4 минуты назад
в 14 лет,, .. уже вынесено на рассмотрениев Думу выдача прав на вождение автомобиля с 14 лет. это бизнес и ничего личного
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МИРОТВОРЕЦ

7 минут назад
18-ый отсчет продолжается ....
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селяночка

15 минут назад
в 14 лет,, У нас в селе и 50 летняя пьянь без поправок смело зажигает.
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в 14 лет,

28 минут назад
еще рано мотоциклом управлять. Надо, внести поправки и сделать с 16-ти!
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вот

28 минут назад
тойоте прилетел нежданчик
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Лена

28 минут назад
38-летний водитель, Конечно управлял,он ехал и резко встал на автобусно остановке.
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житель

30 минут назад
Откуда у сельских пацанов экипировка,на бензин бы хватало.Смотреть надо было на дорогу водиле двенаря.
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38-летний водитель

36 минут назад
Управлял стоящим Субару..
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