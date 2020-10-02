14-летний мотоциклист погиб в двойном столкновении под Липецком

Его 13-летний пассажир госпитализирован.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 октября около 19.00 в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с «ВАЗ-2112м и отлетел от удара в движущуюся в попутном направлении «Тойоту». Подросток-мотоциклист погиб на месте, его 13-летний пассажир госпитализирован.- Оба подростка были без защитной экипировки. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда, - сообщили в ГИБДД.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали еще два человека.В Липецке на улице Папина автобус «Мерседес» под управлением 48-летнего мужчины столкнулся со стоящим «Субару» под управлением 38-летнего водителя. В аварии получила травмы 63-летняя пассажирка автобуса.В селе Долгоруково утром на улице Рабочей столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл. 51-летний мотоциклист получил травмы.1 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3741 нарушение ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3331 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.Также зафиксированы 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.