сегодня, 20:14
В Липецкой области задержали продавца арбалета способного пробить бронежилет высокого класса защиты
Продавец превратил спортивный арбалет в смертельное оружие.
Во время сделки продавца задержали. Он сообщил, что купил арбалет в спортивном магазине. Как сообщает издание
«Истоки», мужчина внес изменения в конструкцию арбалета, существенно увеличив его мощность. Экспертиза показала, что сила натяжения оружия составляет 90 килограммов Такой арбалет способен пробить бронежилет, сдерживающий пулю автомата Калашникова. А изъятые у злоумышленника стрелы пригодны для метания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Фото: istoki.tv
чеснок
Перри Мейсон
Александр
Дмитрий
Чеснок
Ничнго ты не знаешь
Молодец
в СССР такого не было
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