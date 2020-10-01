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сегодня, 20:14

В Липецкой области задержали продавца арбалета способного пробить бронежилет высокого класса защиты

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#оружие
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В Липецкой области задержали продавца арбалета способного пробить бронежилет высокого класса защиты

Продавец превратил спортивный арбалет в смертельное оружие.

Орловские полицейские провели операцию по выявлению продавца оружия. В Интернете они наткнулись на объявление о продаже арбалета и под видом покупателей отправились к продавцу на станцию Казаки Елецкого района.

Во время сделки продавца задержали. Он сообщил, что купил арбалет в спортивном магазине. Как сообщает издание 

«Истоки»,  мужчина внес изменения в конструкцию арбалета, существенно увеличив его мощность. Экспертиза показала, что сила натяжения оружия составляет 90 килограммов Такой арбалет способен пробить бронежилет, сдерживающий пулю автомата Калашникова. А изъятые у злоумышленника стрелы пригодны для метания.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Фото: istoki.tv

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#оружие
4

Комментарии (13)

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чеснок

51 минуту назад
Даа, поймали кулибина.. А ни чего, что в магазинах висят арбалеты с родными плечами на 45 кг натяжения и рядом висят усиленные плечи с натяжением на 90 кг? И это в легальной продаже. То есть покупать отдельно можно, а совмещать нельзя. Эт как если бы продавали ПМ и рядом магазин к нему, покупать можно, а если вставишь магазин в пистолет, то уже нарушение закона.
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Перри Мейсон

58 минут назад
Ничнго ты не знаешь, и что ты с каратэ против арбалета сделаешь??)))
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Александр

сегодня, 22:30
в СССР такого не было, это точно!!!
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Дмитрий

сегодня, 22:16
Хочу иметь арбалет. Оказывается, он убойней пули от автомата.
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Чеснок

сегодня, 22:16
Грош цена таким бронежелетам, которые стрелой пробить можно.... Стыдобища за нашу оборонную промышленность...
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Ничнго ты не знаешь

сегодня, 22:09
в СССР такого не было, в СССР даже карате было под запретом
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Молодец

сегодня, 22:04
Поощрить как-то надо этого умельца
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в СССР такого не было

сегодня, 22:01
мы в детстве в тоже делали арбалеты из рессоры от Москвича. но никакой арбалет тогда не являлся оружием .это только при пугливых режимах во всем мерещится вооруженное население. если надо, то такой арбалет можно собрать в гараже запросто и в любых количествах. когда в России с рук можно купить даже авиационную пушку то ловить арбалетчиков это смешно
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111

сегодня, 21:53
и нам таких десять арболетов
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12

сегодня, 21:43
резинку от трусов натянул ?.... )))))))
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