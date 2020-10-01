Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо, тепло и до +22

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#бабья осень
В Липецкой области сухо, тепло и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, утром и днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 17 до 22 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла. 

День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.  
1 351
#бабья осень

Комментарии (1)

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Артем

31 минуту назад
погода норм.
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