сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо, тепло и до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 21 градуса тепла.
День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.
Артем