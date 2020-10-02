сегодня, 07:07
Доброе утро, Липецк!
«Пятница — друг человека!». На календаре 2 октября, последний рабочий день первой недели второго осеннего месяца. Сегодня в Липецке планируют открыть движение по проспекту Победы, проверить реакцию горожан в случае чрезвычайной ситуации.
Бабье лето не торопится покидать город. Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, температура воздуха днем — до 21 градуса тепла.
Коммуналка
Сегодня ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» отключит подачу горячей воды в 28 домов Липецка. Причина — ремонт теплотрассы. Ищите свой дом в этом списке. Телефон для справок: 8 (4742) 30-66-66 (круглосуточно).
Дороги и транспорт
В пятницу запланирована очистка дорог и дворов на улицах Терешковой, Гагарина, Липовской, Семашко, проспектах Мира и Победы.
Сегодня изменятся автобусные маршруты №№12, 28, 90, 302 и 324К. Они будут сокращены из-за производственной необходимости. Обратите внимание на новые схемы движения!
Заряд витаминов
В пятницу готовим завтрак по рецепту Олеси Сорокиной - авторскую шарлотку.
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Шарлотка Всем знакомый вкус из детства. Вкус осени. С чем у вас ассоциируется осень? У меня с арбузами и запахом яблок. На мой взгляд самый простой рецепт, всегда вкусно.
Ингредиенты: мука — 1 стакан сахар — 1 неполный стакан яйца — 3 шт сода погашенная уксусом яблоки — 4-5 средних
Необходимо хорошо взбить яйца, ввести сахар, затем муку, соду. Очищенные яблоки порезать полосками. Выложить в форму смазанную растительным маслом, залить тестом. Выпекать при 180С до румяного цвета. #шарлотка
Свершилось!
Поздно вечером в пятницу мэрия планирует открыть движение по второму участку реконструкции проспекта Победы. Можно будет с ветерком промчаться от площади Победы до Кольцевой площади. Но это еще не точно...Ранее автомобили пустили на участке от улицы Водопьянова до улицы Механизаторов. Общественный транспорт последним «зайдет» на новый асфальт и прекратит движение по дублеру — улице Папина.
Будь начеку!
В Липецке с 10:35 до 10:50 будут включены громкоговорящие системы и электросирены. Это нужно для комплексной проверки готовности региональной системы централизованного оповещения населения. Липчанам, услышав сигнал, стоит включить телевизор, радио и прослушать сообщение. Спасатели просят горожан отнестись к проверке с пониманием и сохранять спокойствие.
Премьеры
Сегодня в 10:00 на четвертом этаже здания Правобережного районного суда откроется выставка акварелей и икон кисти Ольги Ярославцевой (0+). Мастер владеет старинной техникой яичной темперы, которую русские художники переняли из Византии. У неё есть своя иконописная мастерская.
В 19:00 в театре Толстого премьера спектакля «Супница. Винная карта одного преступления» (16+). Комедия положений поставлена по пьесе французского актёра, режиссёра, эстрадного певца, сценариста и драматурга Робера Ламурё.
Выходные дома и в гостях
Если в выходные вам не сидится дома, обратите внимание на Елец. 3 октября там пройдет открытый турнир по мотокроссу, посвященный присвоению Ельцу почетного звания «Город воинской славы». Соревнования пройдут на 379 км трассы М4. Начало заездов в 11:00.
Для домоседов мы подобрали несколько мини-сериалов, которые можно успеть посмотреть за выходные.
«Утреннее шоу» (2019, 16+). В СССР этот сериал от Apple TV+ назвали бы производственной драмой. Американцы сумели в один сезон включить, пожалуй, все острые темы последних лет. Тут и проблемы экологии, и взаимоотношения полов, и корпоративная этика, и расовая нетерпимость, и проблемы семьи, и финансовая неопределенность. В сериале отметились признанные «звезды» (Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун), проект открыл и новые имена. Оценка зрителей — 7,7 из 10.
«Обратная сторона Луны» (2012,16+). Детектив, мистика, триллер, юмор. Весь этот жанровый винегрет режиссер Александр Котт и сценарист Александр Щербаков превратили в добротный минисериал, получивший очень хорошие, что крайне редко для отечественного кинематографа, отзывы зрителей. Оценка — 7,7 из 10.
«Крестный отец Гарлема» (2019, 16+). Название говорит само за себя. Криминальный сюжет разыгрывается в локациях Нью-Йорка. Причем, в не самом, как это исторически сложилось, спокойном его районе. Хорошо переданная атмосфера, истории любви и мести, удачный саундтрек для тех времен и нравов, когда ничьи жизни не были важны. Оценка зрителей — 6,9 из 10.
Доброго утра
Истеричная разведенка с прицепом
Перри Мейсон