Доброе утро, Липецк!

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Шарлотка Всем знакомый вкус из детства. Вкус осени. С чем у вас ассоциируется осень? У меня с арбузами и запахом яблок. На мой взгляд самый простой рецепт, всегда вкусно.

Ингредиенты: мука — 1 стакан сахар — 1 неполный стакан яйца — 3 шт сода погашенная уксусом яблоки — 4-5 средних

Необходимо хорошо взбить яйца, ввести сахар, затем муку, соду. Очищенные яблоки порезать полосками. Выложить в форму смазанную растительным маслом, залить тестом. Выпекать при 180С до румяного цвета. #шарлотка