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ФСБ нашла украденную икону Путина

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#кража #икона
ФСБ нашла украденную икону Путина

Президент подарил ее валдайскому монастырю.

Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщили в ФСБ. При обыске у них нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое мужчин были задержаны по местам жительства, сопротивления они не оказали. На кадрах также показаны обыски, один из них был проведен в гараже, где и обнаружили похищенную икону. Свидетелями этому стали понятые, которые стали аплодировать, когда нашли реликвию. Процесс задержания и обыска сняли на видео.

По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу. Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыню вернут в монастырь, пишет РИА Новости.

162
#кража #икона

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