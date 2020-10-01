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сегодня, 13:08
ФСБ нашла украденную икону Путина
Президент подарил ее валдайскому монастырю.
Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщили в ФСБ. При обыске у них нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Двое мужчин были задержаны по местам жительства, сопротивления они не оказали. На кадрах также показаны обыски, один из них был проведен в гараже, где и обнаружили похищенную икону. Свидетелями этому стали понятые, которые стали аплодировать, когда нашли реликвию. Процесс задержания и обыска сняли на видео.
По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу. Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыню вернут в монастырь, пишет РИА Новости.
Двое мужчин были задержаны по местам жительства, сопротивления они не оказали. На кадрах также показаны обыски, один из них был проведен в гараже, где и обнаружили похищенную икону. Свидетелями этому стали понятые, которые стали аплодировать, когда нашли реликвию. Процесс задержания и обыска сняли на видео.
По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу. Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыню вернут в монастырь, пишет РИА Новости.