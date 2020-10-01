Россиян ждет комфортный октябрь

Средняя температура воздуха в этом месяце будет превышать норму на всей территории России на один-два градуса, говорится в прогнозе температуры и осадков от Гидрометцентра.





На большинстве территорий азиатской части страны превышение температурной нормы также составит 1-2 градуса. На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае средняя температура ожидается в пределах нормы.



Осадков на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе ожидается меньше нормы, в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края - больше нормы. На остальной части территорий количество осадков норму не превысит, пишет

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа - больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области - меньше нормы, говорится в прогнозе.На большинстве территорий азиатской части страны превышение температурной нормы также составит 1-2 градуса. На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае средняя температура ожидается в пределах нормы.Осадков на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе ожидается меньше нормы, в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края - больше нормы. На остальной части территорий количество осадков норму не превысит, пишет ТАСС