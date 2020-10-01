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Депутаты запретили возвращать россиянам советские вклады
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Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выплатах по советским вкладам в Сбербанке.
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" в 2019 году, сообщает РИА Новости. Суммарный долг государства по советским вкладам в 2019 году оценивается почти в 44 трлн рублей.
Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора", нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
Кроме того, проект обязывал правительство за 30 дней определить правила и порядок перевода указанных сбережений в целевые долговые обязательства РФ. Ежегодно на погашение долга предлагалось направлять минимум 2,5% от общего объема обязательств, или не более 1,135 трлн рублей. Источником финансирования должны были стать доходы от мер по улучшению внутриэкономической ситуации, отмечают «Аргументы и Факты».
Именно к финансовому обоснованию законопроекта у парламентариев и возникли вопросы. В комитете Госдумы по финансовому рынку подчеркнули, что инициатива не учитывает изменения в других федеральных законах, а кроме того, прогнозировать, какие деньги можно будет потратить на указанные цели, в нынешней ситуации невозможно.
Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора", нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
Кроме того, проект обязывал правительство за 30 дней определить правила и порядок перевода указанных сбережений в целевые долговые обязательства РФ. Ежегодно на погашение долга предлагалось направлять минимум 2,5% от общего объема обязательств, или не более 1,135 трлн рублей. Источником финансирования должны были стать доходы от мер по улучшению внутриэкономической ситуации, отмечают «Аргументы и Факты».
Именно к финансовому обоснованию законопроекта у парламентариев и возникли вопросы. В комитете Госдумы по финансовому рынку подчеркнули, что инициатива не учитывает изменения в других федеральных законах, а кроме того, прогнозировать, какие деньги можно будет потратить на указанные цели, в нынешней ситуации невозможно.
167