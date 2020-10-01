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сегодня, 12:36
В России создали министерство счастья
Необычное ведомство открывают в Камчатском крае.
На Камчатке создадут «министерство счастья», заявил губернатор края Владимир Солодов. Об этом сообщается на сайте региона.
- Задачей министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Мы все знаем, что вопросы демографии сейчас разнесены по разным министерствам, вопросы социального благополучия тоже, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы, – заявил губернатор края Владимир Солодов. - Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных".
Набравший на выборах губернатора 13 сентября 80,51 процента голосов Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства, которая призвана сократить общее количество органов исполнительной власти с 37 до 31, напоминает РИА Новости.
- Задачей министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Мы все знаем, что вопросы демографии сейчас разнесены по разным министерствам, вопросы социального благополучия тоже, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы, – заявил губернатор края Владимир Солодов. - Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных".
Набравший на выборах губернатора 13 сентября 80,51 процента голосов Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства, которая призвана сократить общее количество органов исполнительной власти с 37 до 31, напоминает РИА Новости.