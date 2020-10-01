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Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19

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#безработица
Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19

Или 9,3 млн человек.

Число россиян, не имевших работы, но желавших ее найти, во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии, достигло 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы, оценили аналитики FinExpertiza по данным Росстата, пишет РБК.

В дополнение к 4,47 млн официальных безработных еще около 5 млн россиян (или 6,1% рабочей силы) во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, не имели работы и хотели ее найти, но не были квалифицированы и учтены Росстатом как безработные. Об этом пишут аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные выборочного обследования рабочей силы Росстата о недоиспользованной рабочей силе.

Таким образом, общее количество безработных достигало 9,3 миллиона человек или 12,3 процента рабочей силы. В отдельных регионах реальная безработица достигала 40 процентов, отмечает «Лента». Лидерами по скрытой безработице стали Северная Осетия (22,1 процента), Дагестан (18,7 процента) и Тыва (17,4 процента). Меньше всего ее в Крыму (0,8 процента), Санкт-Петербурге (1 процент) и Хабаровском крае (1,9 процента).
112
#безработица

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